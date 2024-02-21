В аэропорту Москвы задержали гражданина Азербайджана по запросу Армении

В московском аэропорту «Домодедово» правоохранители задержали гражданина Азербайджана по запросу Армении. Об этом сообщило азербайджанское посольство в РФ Telegram-канале.

Отмечается, что задержание произошло в ночь на 21 февраля. Азербайджанца зовут Кямиль Зейналлы.

По данным посольства, запрос был инициирован в рамках межгосударственного договора стран-участников СНГ. По поручению посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы в «Домодедово» были направлены консул и вице-консул для выяснения всех обстоятельства. Они также встретились с самим задержанным.

Помимо этого, приглашенный посольством адвокат провел с Зейналлы встречу, во время которой объяснил его права, предусмотренные законом.

В азербайджанской дипмиссии заявили, что предпринимают необходимые правовые действия в рамках российского законодательства и прилагают все усилия в целях обеспечения прав задержанного.

В этот же день стало известно, что Ливан оправдал россиянку по делу о шпионаже в пользу Израиля.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.