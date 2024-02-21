Житель Новокузнецка испугал автомобилистку, атаковав ее машину с ножом в руках

В Новокузнецке пьяный мужчина с ножом набросился на чужую машину и испугал ее владелицу. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области.

Как сообщается, 42-летняя местная жительница случайно стала свидетельницей нападения неизвестного на ее автомобиль. Незнакомец с ножом в руках атаковал внедорожник Toyota RAV4 и старательно бил лезвием по кузову.

Владелица потребовала остановиться, однако хулиган стал еще более агрессивно наносить удары по ее машине. Женщина была вынуждена закрыться в салоне авто и вызвать полицию, после чего мужчина попытался разбить стекло и скрылся с места преступления.

Вскоре росгвардейцы задержали 28-летнего подозреваемого. Дебошир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не смог пояснить причину своего поступка и был передан сотрудникам органов внутренних дел.

Ранее мужчина угнал автомобиль, устроил ДТП и чудом выжил, сорвавшись с 60-метровой скалы.