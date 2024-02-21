Россиянка сменила фамилию, чтобы не платить штрафы на 50 тысяч рублей за нарушение ПДД

Жительница Перми сменила фамилию после того, как получила штрафы на более чем 50 тысяч рублей. Об этом сообщает служба судебных приставов по региону.

Женщина более 70 раз нарушила правила дорожного движения, но не оплачивала исполнительные документы. Сотрудники органа принудительного исполнения часто приходили к россиянке, но не могли застать ее дома. Помимо этого, у женщины отсутствовали средства и имущества, которые можно было бы взыскать.

На один из запросов ведомства пришел ответ из ЗАГСа. Выяснилось, что россиянка недавно вышла замуж и сменила фамилию.

«Вероятно, женщина решила, что выписанные на ее прежнюю фамилию штрафы автоматически аннулируются равно как и возбужденные в ее отношении исполнительные производства», – сообщили в ведомстве.

После этого приставы обнаружили счет женщины в банке, с которого списали сумму задолженности.

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