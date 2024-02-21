Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянка сменила фамилию, чтобы не платить штрафы на 50 тысяч рублей за нарушение ПДД

В Пермском крае женщина сменила фамилию, чтобы не платить более 70 штрафов

close
100%
Depositphotos

Жительница Перми сменила фамилию после того, как получила штрафы на более чем 50 тысяч рублей. Об этом сообщает служба судебных приставов по региону.

Женщина более 70 раз нарушила правила дорожного движения, но не оплачивала исполнительные документы. Сотрудники органа принудительного исполнения часто приходили к россиянке, но не могли застать ее дома. Помимо этого, у женщины отсутствовали средства и имущества, которые можно было бы взыскать.

На один из запросов ведомства пришел ответ из ЗАГСа. Выяснилось, что россиянка недавно вышла замуж и сменила фамилию.

«Вероятно, женщина решила, что выписанные на ее прежнюю фамилию штрафы автоматически аннулируются равно как и возбужденные в ее отношении исполнительные производства», – сообщили в ведомстве.

После этого приставы обнаружили счет женщины в банке, с которого списали сумму задолженности.

Ранее на Камчатке оштрафовали школу, которая не выдала ребенку учебник и рабочую тетрадь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами