Россиянина, поцеловавшего ребенка в губы, отправили на принудительное лечение

В Череповце огласили приговор местному жителю, который домогался ребенка в лифте и поцеловал девочку в губы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, инцидент произошел в конце 2023 года, 32-летний житель Череповца шел в гости к приятелю и встретил в подъезде ребенка. Он зашел вместе с 10-летней девочкой в лифт и поцеловал ее в губы и щеку. Школьница рассказала о произошедшем родителям, семья обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Злоумышленника удалось задержать, в ходе психиатрической экспертизы было установлено, что он страдает психическим расстройством и мог не отдавать отчет своим действиям. Решением суда мужчина отправлен на принудительное лечение.

Ранее в Липецке за развращение школьниц задержали судимого насильника.