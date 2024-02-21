Большинство опрошенных жителей Украины поддержали дипломатическое решение конфликта с РФ

В настоящий момент более 70% жителей Украины уверены в необходимости поиска дипломатического решения конфликта с Россией. Об этом со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии (КМИС) сообщает РИА Новости.

Согласно данным опроса, с мая 2022 года по февраль 2024 года число сторонников дипломатического урегулирования конфликта выросло с 59% до 72%.

«Украинцы остаются открытыми к переговорному процессу», — заключает КМИС.

В опросе методом телефонного интервью участвовали 1202 жителя Украины, он проводился с 5 по 10 февраля.

20 февраля сообщалось, что, согласно опросу КМИС, большинство украинцев выступили против ухода Зеленского до окончания СВО.

15 февраля доля украинцев, критикующих политику властей, впервые превысила 50%. При этом более критично настроены жители западной части страны, где 55% «считают направление дел неправильным».

Ранее опрос показал, сколько украинцев готовы служить в ВСУ.