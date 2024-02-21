Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Большинство опрошенных жителей Украины поддержали дипломатическое решение конфликта с РФ

КМИС: 72% украинцев высказались за переговоры по завершению конфликта

close
100%
Emilio Morenatti/AP

В настоящий момент более 70% жителей Украины уверены в необходимости поиска дипломатического решения конфликта с Россией. Об этом со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии (КМИС) сообщает РИА Новости.

Согласно данным опроса, с мая 2022 года по февраль 2024 года число сторонников дипломатического урегулирования конфликта выросло с 59% до 72%.

«Украинцы остаются открытыми к переговорному процессу», — заключает КМИС.

В опросе методом телефонного интервью участвовали 1202 жителя Украины, он проводился с 5 по 10 февраля.

20 февраля сообщалось, что, согласно опросу КМИС, большинство украинцев выступили против ухода Зеленского до окончания СВО.

15 февраля доля украинцев, критикующих политику властей, впервые превысила 50%. При этом более критично настроены жители западной части страны, где 55% «считают направление дел неправильным».

Ранее опрос показал, сколько украинцев готовы служить в ВСУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами