Суд оставил без движения иск писателя Кузнецова к Собчак

Тверской суд Москвы оставил без движения иск о защите чести и достоинства писателя Михаила Кузнецова к журналистке Ксении Собчак, выяснила «Газета.Ru».

«Исковое заявление не отвечает требованиям ст. 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку к исковому заявлению не приложен документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. Указанные недостатки являются основанием для оставления искового заявления без движения», — говорится в заявлении суда.

В итоге суд принял решение оставить без движения исковое заявление Кузнецова, предоставив время для исправления недостатков до 01 марта 2024 года.

В одном из своих видеороликов Собчак высмеяла и подвергла критике книгу Кузнецова, посвященную счастью. Ролик посмотрели почти 1 миллион человек. Писатель посчитал, что у просмотревших роли могло сформироваться искаженное представление о его книге, поэтому он подал в суд на журналистку и намеревался отсудить у нее 50 миллионов рублей в качестве компенсации, писал «Московский комсомолец».

Ранее Ксению Собчак высмеяли за «чулок с дыркой» на фото.