Полиция Петербурга задержала двоих хулиганов, избивавших людей на камеру

В Петербурге поймали молодых людей, которых подозревают в избиении граждан в торговом центре. Об этом сообщает МВД Медиа.
На юношей обратили внимание после того, как в интернете появились видео. На кадрах заметно, как группа лиц нападает на россиян.
«В частности, на одной из видеозаписей зафиксировано избиение мужчины в торговом центре», – сообщается в публикации.
Правоохранители оперативно задержали подозреваемых. Ими оказались 18-летний студент-россиянин и 21-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья.
После задержания молодых людей передали следственным органам для проведения процессуальных действий.
На данный момент других участников нападений ищут.
Ранее в Подмосковье школьницы поставили девочку на колени, избили и сняли процесс на видео.