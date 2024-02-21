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Полиция Петербурга задержала двоих хулиганов, избивавших людей на камеру

В Петербурге задержаны подозреваемые в избиении людей

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 Global Look Press

В Петербурге поймали молодых людей, которых подозревают в избиении граждан в торговом центре. Об этом сообщает МВД Медиа.

На юношей обратили внимание после того, как в интернете появились видео. На кадрах заметно, как группа лиц нападает на россиян.

«В частности, на одной из видеозаписей зафиксировано избиение мужчины в торговом центре», – сообщается в публикации.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемых. Ими оказались 18-летний студент-россиянин и 21-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья.

После задержания молодых людей передали следственным органам для проведения процессуальных действий.

На данный момент других участников нападений ищут.

Ранее в Подмосковье школьницы поставили девочку на колени, избили и сняли процесс на видео.

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