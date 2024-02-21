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Москвичка украла из магазина одежду на сумму более 130 тыс. рублей

Москвичка вывезла из магазина на детской коляске одежду на 139 тыс. рублей

В Москве 30-летнюю женщину подозревают в краже вещей на сумму более 139 тыс. рублей в торговом центре на северо-востоке города. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Совершенное москвичкой нарушение зафиксировали камеры видеонаблюдения в ТЦ. На кадрах видно, как женщина заходит в магазин с детской коляской, затем она ходит между рядами, выбирая одежду.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, коляска оказалась пустой: злоумышленница сложила в нее все собранные вещи и покинула магазин, не оплатив товар. Ее задержала охрана.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Ранее карманник украл у москвича телефон, помогая ему очистить одежду от снега.

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