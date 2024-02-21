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Ученый развеял популярный миф о Масленице

Ученый Невеев: Масленицу нельзя считать отголоском язычества в православии

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Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Мнение о том, что Масленица является отголоском язычества в православной культуре, на самом деле является мифом. Об этом RuNews24 рассказал кандидат психологических наук и эксперт по религиозным культам Александр Невеев.

По его словам, это мнение не имеет под собой никакой научной основы.

«То есть и название Масленицы, и время ее проведения, — все это связано с христианством. Это просто неделя перед Великим постом, когда были серьезные послабления в пище. И поэтому она так и называется — Масленица. Что касается народных гуляний и традиций, которые во время этих гуляний соблюдаются, то это, безусловно, то, что придумал сам народ», — рассказал ученый.

Невеев уточнил, что на данный момент наука считает этот праздник формой народного фольклора, которая является постхристианским творчеством.

Дипломированный диетолог и автор книг о здоровом питании Роб Хобсон до этого рассказал, что чрезмерное увлечение блинами с шоколадной пастой, сгущенкой и джемом может спровоцировать увеличение веса. Он порекомендовал готовить на Масленицу менее калорийные варианты блинов с начинкой из фруктов, ягод и йогурта.

Ранее сообщалось, что на Масленицу в Никола-Ленивце устроят извержение вулкана.

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