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В АКИТ заявили, что список подлежащих изъятию книг неактуален

АКИТ: список подлежащих изъятию книг не имеет отношения к реальности

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Алексей Куденко/РИА Новости

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов заявил, что список книг, подлежащих изъятию из-за пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ), разработанный в РФ, в настоящее время не актуален и не имеет отношения к реальности. Его слова приводит РИА Новости.

«Такой список действительно существовал, но он был сформирован в период обсуждения законопроекта в Государственной думе», — заявил Соколов.

По его словам, «этот список не актуален — он не имеет никакого отношения к реальности».

До этого российский маркетплейс «Мегамаркет» подтвердил снятие с продажи у себя книг, которые вошли в список ограничений в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ. Под запрет, в частности попали, некоторые произведения Федора Достоевского, Стивена Кинга, Харуки Мураками, Марселя Пруста, Оскара Уайльда и других. Отмечалось, что список был подготовлен в декабре 2022 года по инициативе АКИТ.

12 февраля в Ассоциации компаний интернет-торговли заявили о том, что объем онлайн-торговли в России в 2023 году вырос на 28% по сравнению с предыдущим годом и составил 6,4 трлн рублей.

Ранее эксперты заявили об угрозе исчезновения привычной модели маркетплейсов.

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