«Было унизительно»: мать стоявшей на коленях в углу студентки прокомментировала инцидент

Мать студентки из Свердловской области, униженной преподавателем колледжа, заявила, что ее дочь нуждается в психологической помощи. Об этом она рассказала информагентству Ura.ru.

Инцидент, попавший на видео, произошел на днях в Каменск-Уральском техникуме торговли и сервиса. Во время занятия 31-летний преподаватель строевой подготовки поставил студентку на колени и угрожал ей электрошокером. Таким образом педагог решил наказать провинившуюся девушку, оставив ее в углу аудитории. До этого мужчина отшлепал ремнем другую студентку. Педагог-полицейский заявил, что не хотел унижать девушек и лишь наказал их в шутливой форме. Тем не менее из учебного учреждения его уволили .

Сегодня мать девушки, пострадавшей от педагогических приемов Ивана Корсака, рассказала, что она и ее семья тяжело переживают случившееся.

«Ей все это было унизительно и очень больно. У дочери с детства диагностирован ревматоидный артрит, и ей тяжело вставать на колени. Педагог об этом знал, она ему говорила, когда он с оружием заставлял приседать. Да и в тот день говорила, что ей больно, но он заставил. Она не знала, как этому противостоять, ведь ее ставил на колени мужик в форме и с оружием», — подчеркнула родительница.

Женщина отметила, что всегда будет оставаться на стороне дочери, которой теперь нужна помощь психолога.

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