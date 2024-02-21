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Ливан оправдал россиянку по делу о шпионаже в пользу Израиля

РИА Новости: Ливан оправдал гражданку РФ по делу о шпионаже в пользу Израиля

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Global Look Press

Военный трибунал Ливана оправдал гражданку России, которая проходила как соучастница по делу мужа, осужденного за шпионаж в пользу Израиля. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, знакомые с ходом дела.

По словам собеседника агентства, доказать непричастность россиянки к делу помогли сотрудники посольства РФ.

Мужа и жену с годовалым ребенком задержали в Ливане в конце июля 2023 года в международном аэропорту Бейрута при попытке покинуть страну. В начале февраля 2023 года мужчину признали виновным в осуществлении шпионской деятельности и приговорили его к восьми годам лишения свободы. Женщине суд вынес оправдательный приговор.

Источник рассказал, что 17 февраля россиянка вместе с ребенком покинули Ливан и вернулись в Россию.

Собеседник агентства добавил, что в течение нескольких месяцев дипломаты РФ постоянно контактировали и вели переговоры, в том числе с лидерами «Хезболлы», представителями командования армией, главой МИД Ливана и представителями ливанских спецслужб для освобождения супругов.

Российское посольство в Ливане заявляло, что знает о ситуации с задержанием граждан РФ и предпринимает требующиеся шаги для выяснения подробных обстоятельств.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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