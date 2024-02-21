Финляндию захлестнула эпидемия РС-вируса, болеют дети и младенцы

В Финляндии вспыхнула эпидемия респираторно-синцитиального (РС) вируса, который заражает в основном детей и младенцев. Об этом сообщило местное издание Yle.

По данным журналистов, эпидемия продолжается уже несколько недель и особенно сильно затронула центральный регион Финляндии. При этом заведующая отделением в больнице Нова Ева Аалтонен рассказала изданию, что вирус уже распространился по всей стране.

По словам медика, пик заболеваемости пришелся на январь, когда маленькие дети еженедельно попадали в реанимацию. Сейчас большинство из них проходит лечение в детском отделении и отделении интенсивной терапии и наблюдения за новорожденными. Как отмечает врач, в прошлом году заболевших было меньше, она связывает это с тем, что вирус за прошедшее время стал агрессивнее.

РС-вирус вызывает у маленьких детей воспаление бронхов и легочной ткани. Симптомы — заложенный нос, кашель, затрудненное дыхание, проблемы с приемом пищи. Ааалтонен уточнила, что пациенты, как правило, идут на поправку, однако некоторым из них приходится оставаться в больнице больше недели. Для профилактики заболеваемости она советует не водить детей в оживленные места по типу супермаркетов.

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