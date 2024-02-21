Россиян стали разворачивать на границе из-за ошибок в загранпаспортах

Российских туристов перестали выпускать из страны из-за массово распространившихся ошибок в загранпаспортах. Об этом сообщили в Telegram-канале SHOT.

По информации источника, с подобной проблемой сталкиваются обладатели пятилетнего паспорта старого образца без биометрических данных, которые выдали в период с 2023 по 2024 год.

Туроператоры сообщают, что из-за технического сбоя часть выданных в это время документов имеют не тот шрифт цифр. Кроме того, в паспортах наблюдаются опечатки.

Предполагается, что ошибки стали замечать благодаря введенным в конце 2023 года новым правилам проверки загранпаспортов.

До этого исполняющий обязанности президента российского Союза туриндустрии Илья Уманский рассказал, когда лучше всего бронировать тур на лето. По его словам, максимально выгодно это можно сделать уже зимой.

Тем временем одним из главных направлений туризма для россиян остается Турция. Эксперт по туризму Оксана Никитина рассказала, как лучше расплачиваться в этой стране.

Ранее в России увеличился спрос на товары для спорта и туризма.