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Назван тип фигуры, который связан с высоким риском болезней сердца

Кардиолог Фомичева: тип фигуры «яблоко» связан с высоким риском болезней сердца

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Люди с избыточным весом и типом фигуры «яблоко» могут чаще сталкиваться с возникновением заболеваний сердца, чем люди с типом фигуры «груша». Об этом РИАМО рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева.

«Окружность талии — один из факторов риска заболеваний сердца, потому что излишний жир в области талии связан с накоплением внутреннего жира, известного как висцеральный жир. Он более активный метаболически, чем подкожный жир, напрямую связан с повышенным уровнем холестерина в крови, а также сниженной чувствительностью клеток к инсулину, что может способствовать развитию атеросклероза и метаболического синдрома», — пояснила врач.

По ее словам, окружность талии можно использовать как критерий абдоминального ожирения, которое связано с риском развития сердечно-сосудистой патологии и сахарного диабета II типа. Так, критерии талии для мужчин — до 94 см, женщин — до 80 cм.

Фомичева отметила, что для оценки состава тела применяют биомпедансный анализ тела, с помощью которого можно рассчитать процент жира, мышц, воды и массы костей. Полученные данные позволят оценить общее физическое состояние пациента, а также правильно подобрать рацион питания. Врач добавила, что здоровый образ жизни позволит снизить риск заболеваний сердца независимо от типа фигуры.

Ученые из Кливлендской клиники (крупного частного медицинского центра) в США до этого обнаружили новый путь развития сердечно-сосудистых заболеваний, связанный с высокой концентрацией в организме ниацина, распространенного витамина группы В.

Ранее была обнаружена связь между раздражительностью и болезнями сердца.

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