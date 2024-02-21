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Москвича избили и украли у него игрушки и дорогие кроссовки на миллион рублей

Baza: в Москве гости ограбили россиянина и украли у него коллекционные вещи

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IKEA

В Москве предпринимателя, который занимался перепродажей коллекционных вещей избили и ограбили в собственной квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Молодой москвич пригласил к себе в гости приятеля, который пришел вместе с четырьмя неизвестными молодыми людьми. Компания хотела поиграть в приставку, спустя некоторое время хозяин заметил, что мужчины роются в его вещах.

После замечания его ударили по голове и объяснили, что вещи, которые переназначены для перепродажи, заберут у него в счет долга. Москвич передал вымогателям 150 тысяч рублей, однако грабителей это не устроило.

Они вынесли их квартиры россиянина ковер от знаменитого дизайнера Вирджила Абло, цена на который доходит до семи тысяч долларов, похитили несколько коллекционных игрушек Bearbrick, несколько пар кроссовок и пуховик, общей стоимостью 1,3 миллиона рублей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее шестерых пенсионеров задержали за серию вооруженных ограблений почтовых отделений.

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