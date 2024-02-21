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В Челябинске автобус загорелся во время движения

В Челябинске на ходу загорелся пассажирский автобус

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ЧП | ДТП Челябинск/VK

В Челябинске сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в автобусе, который загорелся на ходу. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел возле ТРК «Фиеста». По словам очевидцев, во время движения у зеленого автобуса загорелся двигатель. На фото с места заметно, что задняя часть средства передвижения полностью сгорела.

В беседе с журналистами сотрудники МЧС сообщили, что пассажиры, находившиеся в салоне, успели эвакуироваться до приезда экстренных служб. Они не пострадали. Водитель также каких-либо травм не получил.

До этого подобный инцидент произошел в Петербурге. Во время движения по Приморскому шоссе автобус воспламенился. Пожар начался в моторном отсеке. Пожарные оперативно потушили средство передвижения.

Ранее в автопарке Челябинска сгорел новый пассажирский автобус.

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