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Стало известно о состоянии водителя, в которого выстрелили около школы в Петербурге

78.ru: водителю, в которого выстрелили около школы, диагностировали отек мозга

Водитель адвоката, в которого выстрелили около школы, получил серьезные травмы. Об этом сообщает 78.ru.

Уроженец Узбекистана находится в больнице, где ему диагностировали открытую внутричерепную травму головы и отек мозга. Первое повреждение может привести к необратимым последствиям.

Водитель работал на одного и петербургских адвокатов, который ранее был фигурантом уголовных дел о мошенничестве. Во всех случаях мужчину оправдали, так как отсутствовал состав преступления.

Накануне иностранец отводил детей юриста в школу на Выборгском шоссе. В какой-то момент к водителю приближается неизвестный в капюшоне, стреляет в голову и уходит. После этого очевидцы вызвали скорую помощь.

В СК РФ возбудили уголовное дело.

Ранее в Калининградской области пьяный мужчина случайно выстрелил в голову дочери.

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