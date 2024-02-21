Стало известно о состоянии водителя, в которого выстрелили около школы в Петербурге

Водитель адвоката, в которого выстрелили около школы, получил серьезные травмы. Об этом сообщает 78.ru.

Уроженец Узбекистана находится в больнице, где ему диагностировали открытую внутричерепную травму головы и отек мозга. Первое повреждение может привести к необратимым последствиям.

Водитель работал на одного и петербургских адвокатов, который ранее был фигурантом уголовных дел о мошенничестве. Во всех случаях мужчину оправдали, так как отсутствовал состав преступления.

Накануне иностранец отводил детей юриста в школу на Выборгском шоссе. В какой-то момент к водителю приближается неизвестный в капюшоне, стреляет в голову и уходит. После этого очевидцы вызвали скорую помощь.

В СК РФ возбудили уголовное дело.

Ранее в Калининградской области пьяный мужчина случайно выстрелил в голову дочери.