Стало известно о состоянии водителя, в которого выстрелили около школы в Петербурге

Водитель адвоката, в которого выстрелили около школы, получил серьезные травмы. Об этом сообщает 78.ru.
Уроженец Узбекистана находится в больнице, где ему диагностировали открытую внутричерепную травму головы и отек мозга. Первое повреждение может привести к необратимым последствиям.
Водитель работал на одного и петербургских адвокатов, который ранее был фигурантом уголовных дел о мошенничестве. Во всех случаях мужчину оправдали, так как отсутствовал состав преступления.
Накануне иностранец отводил детей юриста в школу на Выборгском шоссе. В какой-то момент к водителю приближается неизвестный в капюшоне, стреляет в голову и уходит. После этого очевидцы вызвали скорую помощь.
В СК РФ возбудили уголовное дело.
Ранее в Калининградской области пьяный мужчина случайно выстрелил в голову дочери.