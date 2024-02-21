В РПЦ прокомментировали решение Ватикана по однополым бракам

Синодальная библейско-богословская комиссия Русской православной церкви (РПЦ) назвала документ Ватикана, разрешающий однополые браки, резким отходом от христианского нравственного учения. Об этом говорится в сообщении на сайте РПЦ.

«Члены Синодальной библейско-богословской комиссии были единогласны в том, что данное нововведение отражает резкий отход от христианского нравственного учения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты работы Синодальной библейско-богословской комиссии по этому вопросу будут направлены на рассмотрение патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

До этого портал Vatican News сообщал, что дикастерия (центральное ведомство в Ватикане) по доктрине веры заявила о допустимости получения благословения для однополых пар, не состоящих в браке.

Позже ТАСС сообщало, что в католических церквях Африки отказались благословлять однополые союзы.

Ранее парламент Греции принял закон о легализации однополых браков.