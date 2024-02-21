Стало известно, в каких регионах у россиян больше всего свободного времени

Практически каждый пятый — 18% — россиянин рассказал, что у него остается 1-2 часа на личные дела после работы и сна. Это показало исследование сервисов Работу.ру и «Подработка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 39% респондентов (39%) остановились на 3-4 часах, 28% опрошенных поделились, что у них обычно на жизнь вне работы остается 5-6 часов. 7-10 часами располагают 9% участников исследования, 11-12 часами — 3%. Счастливчики, у которых в наличии более 12 свободных часов в день, составляют тоже 3% опрошенных.

23% жителей Москвы имеют в наличии 1-2 свободных часа, 33% москвичей тратят на личные дела 3-4 часа в день, 31% — 5-6 часов. Почти каждый десятый (8%) располагает 7-10 часами в день, лишь 1% радуется 11-12 часам, 4% — более 12 часов.

16% петербуржцев располагают 1-2 свободными часами в день, 44% — 3-4 часами, 31% — 5-6 часами. 9% опрошенных выбрали 7-10 часов, 3% — 11-12 часов, более 12 часов свободного времени в день есть у 4% участников исследования.

У 22% жителей Екатеринбурга и Свердловской области остается 1-2 часа свободного времени в день, 35% проголосовали за 3-4 часа, 30% — за 5-6 часов. 9% поделились, что у них есть 7-10 часов в день на личные дела, 4% сказали, что они располагают более чем 12 часами.

27% нижегородцев поделились, что у них есть 1-2 часа в день на личные дела, 43% располагают 3-4 часами, 27% — 5-6 часами. И только 3% участников исследования из Нижнего Новгорода и области имеет в день 11-12 часов свободного времени.

8% жителей Новосибирска и области сказали, что у них остается 1-2 часа после работы и сна, у 29% — 3-4 часа, у 38% — 5-6 часов. 13% поделились, что они располагают 7-10 часами для любимых дел в день, 8% выбрали 11-12 часов, у 4% есть в наличии более 12 часов.

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