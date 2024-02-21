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Россияне рассказали, как относятся к алкогольным подаркам

Большинство россиян относятся положительно к алкогольным подаркам

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Shutterstock

Согласно данным опроса, проведенного аналитиками SimpleWine, большинство — 69% — россиян положительно относятся к алкогольным напиткам в качестве подарков на гендерные праздники (23 Февраля и 8 Марта). «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Для мужчин желанными презентами являются виски (25%) или коньяк (14%). Женщины хотели бы получить в подарок игристое вино (22%), французское шампанское (18%), тихое вино (14%) или ликер (9%).

В среднем россияне планируют потратить 4 790 рублей на подарки на гендерные праздники. Больше всего на подарок готовы потратить мужчины — 5 743 руб., женщины готовы потратить чуть меньше — 3991 руб.

Ранее Латвия стала лидером по экспорту виски в Россию.

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