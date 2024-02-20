В Эстонии задержаны 10 предполагаемых агентов российских спецслужб

В Эстонии задержаны 10 предполагаемых агентов спецслужб РФ. Об этом сообщила в публикации в социальной сети X премьер-министр этой прибалтийской страны Кая Каллас.
«Мы успешно раскрыли гибридную операцию сил безопасности России на нашей территории. Мы знаем, что Кремль нацелен на все демократические общества. Наш ответ: открытость и разоблачение его методов», — заявила она.
До этого Каллас признала законность требований РФ по замороженным активам.
По ее словам, РФ «военным ущербом наносит вред Украине», и поэтому Киев «имеет легитимные претензии по отношению к России».
«Россия имеет легитимные требования по отношению к нам. Если мы урегулируем эти два требования, мы сможем дать Украине деньги», — продолжила глава эстонского правительства.
Политик обратила внимание, что теперь у Запада есть замороженные российские активы.
Ранее Каллас заявила, что Путин дал понять, что Эстония стала территорией России.