Неадекватный уфимец протащил мать по лестнице и напал на соседку в лифте

В Уфе неадекватный мужчина протащил свою мать по лестнице и напал на пожилую соседку в лифте. Об этом сообщает телеканал UTV.

По информации телеканала, мужчина пришел в гости к родителям и напал на отца. После этого он протащил мать по лестнице, а затем напал на пожилую соседку в лифте. Действия россиянина попали в объектив камеры видеонаблюдения.

По словам жителей многоквартирного дома, нападавший с высокой вероятностью находился под воздействием запрещенных веществ. Соседи вызвали полицию и скорую помощь — они забрали агрессора. Сообщается, что подвергшиеся нападению люди получили ушибы.

До этого на Кубани женщина избила чужого ребенка в лифте. Мать пострадавшего мальчика пояснила, что ЧП предшествовал конфликт между ее сыном и сыном агрессивной женщины.

Ранее на Урале задержали подростков, жестоко избивших прохожего из-за портсигара.