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Белгородца обвинили в поддержке Украины из-за желто-голубого тента на крыше дома

В Белгороде мужчину обвинили в поддержке Украины из-за тента на крыше

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Телеграм-канал Подъём

В Белгороде мужчину обвинили в поддержке Украины из-за желто-голубого тента на крыше дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По информации Telegram-канала, на якобы украинский флаг на всю крышу дома, где проживает мужчина, пожаловалась его соседка. Она в соцсетях призвала губернатора обратить внимание на жилище россиянина, отметив, что «такое недопустимо в нашей обстановке».

Владелец дома отрицает связь своей крыши с украинским флагом, сообщает «Подъем». Он предложил найти ему красный тент и отметил, что если переставить цвета, то получится флаг России. Кроме того, по словам россиянина, синий, желтый и белый цвет присутствуют на флаге Агинского автономного округа Бурятии.

Ранее экс-кандидат в президенты США Рамасвами возмутился украинским галстуком Байдена.

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