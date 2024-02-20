Врачи достали из глаза пациентки 12-сантиметрового червя

В приемное отделение Александро-Мариинской больницы Астрахани обратилась девушка с жалобами на дискомфорт в области глаза, врачи нашли у нее под веком червя. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

17-летняя астраханка рассказала врачам, что испытывала неприятные ощущения в области глаза в течение двух недель. Полгода назад она купалась в водоеме, где ее, скорее всего, и покусали зараженные комары.

В ходе обследования медики обнаружили под веком девушки 12-сантиметрового червя и диагностировали у нее дирофиляриоз. Это паразитарное заболевание, передающееся человеку через укусы зараженных комаров и проявляется в виде образования подкожных опухолей, которые могут быть заметны на коже.

После извлечения паразита девушку выписали на амбулаторное лечение под наблюдение врача-офтальмолога.

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