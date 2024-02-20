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Пилот объяснил, для чего Россия выкупает зарубежные самолеты

Пилот Сытник: выкуп зарубежных самолетов нужен для легитимных полетов за рубеж

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Александр Кряжев/РИА Новости

Россия выкупает зарубежные самолеты у лизингодателей для легитимных полетов за рубеж, объяснил заслуженный пилот России Юрий Сытник. Раньше их могли арестовать по прилете в другую страну, а потом передать владельцу, теперь такой сценарий исключен, заявил он в беседе с НСН.

Ранее стало известно, что Россия за 2023 год выкупила у своих зарубежных лизингодателей 165 самолетов. По словам Сытника, речь идет о самолетах, которые эксплуатируются уже 6-10 лет, а выкупаются они по остаточной стоимости. Теперь эти самолеты имеют право вылетать еще и в зарубежные порты.

«Конечно, лизинговые компании пошли на это неохотно, но они согласились на этот шаг, поскольку они зарегистрированы в нейтральных странах, в офшорных зонах, им нужно было получить какие-то деньги», — добавил Сытник.

Обслуживаются эти самолеты в России и Иране, запчасти для них поставляются из Китая, Индии, Турции и Ирана по параллельному импорту, пояснил пилот.

«Поэтому самолеты обслуживаются, но, может быть, не очень вовремя и не совсем так, как нам хотелось бы», — добавил он.

В России необходимо наладить собственное производство запчастей для самолетов по примеру Китая, считает Сытник. Пока же, по его словам, приходится закупать даже такую мелочь, как масло. Причем в России есть масла, бензины, технические жидкости и гидросистемы ничуть не хуже зарубежных, однако для их применения требуется провести соответствующие испытания.

«Наши чиновники от авиационных властей почему-то не спешат переходить на российское производство запчастей, хотя наша промышленность в состоянии выпускать все необходимые запасные части», — заключил авиатор.

Ранее сообщалось о разработанном в России гибриде вертолета и самолета для перевозок.

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