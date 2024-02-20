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Россиянин отсудил у работодателя 600 тыс. рублей за производственную травму

Житель Новокузнецка отсудил 600 тыс. рублей у компании за травму на производстве

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Shutterstock

Житель Новокузнецка через суд взыскал с работодателя компенсацию за производственную травму. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

Мужчина работал в угольной компании учеником подземного слесаря. Во время исполнения служебных обязанностей он упал и сломал плечевую кость. После полученной травмы у кузбассовца развилось осложнение в виде артроза. Медики установили, что он утратил трудоспособность на 30%.

Суд, рассмотрев иск работника, и заключение данное по нему прокурором, обязал работодателя выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 600 тыс. рублей.

Ранее жительница Омской области отсудила 300 тыс. рублей после падения из электрички.

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