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В ДНР наемнику из Грузии дали пожизненный срок

В ДНР наемнику из Грузии дали пожизненный срок за расправу над военными РФ

Наемника из Грузии приговорили в Донецкой народной республике к пожизненному сроку заключения за расправу над троими российскими военнослужащими. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

На скамье подсудимых оказался 22-летний стрелок войсковой части Вооруженных сил Украины (ВСУ) Мамука Гацарелия. По данным следствия, в марте 2022 года Гацарелия приехал на территорию Украины воевать за деньги.

После подготовки мужчина прибыл в Мариуполь, вступил в состав подразделения боевого охранения ВСУ. Он участвовал в вооруженном конфликте и военных действиях, в результате которых разрушалась гражданская инфраструктура населенных пунктов ДНР, наступала гибель мирного населения и военнослужащих ДНР и ВС РФ. За эту работу Гацарелия получал денежное вознаграждение, пока не сдался добровольно в плен в мае 2022 года.

До этого рудничный районный суд Кемерова приговорил экс-бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Александра Держалова к семи годам тюремного заключения в колонии строгого режима за покушение на чужую жизнь.

Ранее в Авдеевке нашли склад с боеприпасами из США и вещи иностранных бойцов.

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