Мужчина пробрался на винодельню и вылил из цистерны 60 тысяч литров вина на 2 млн евро

Полиция испанского города Рибера-дель-Дуэро разыскивает неизвестного злоумышленника, который пробрался на винодельню и вылил из цистерны 60 тысяч литров вина. Об этом сообщает El Pais.

Инцидент произошел на производстве дорогих вин в винодельне Сера и попал на записи камер видеонаблюдения. Неизвестный мужчина пробрался в цех, где находились несколько цистерн с вином, открыл кран и вылил содержимое одной из них, мощный поток вина едва не сбил злоумышленника с ног.

Ущерб от действий неизвестного составил около двух миллионов евро.

Ранее реки вина затопили португальский город из-за аварии на винокурне.