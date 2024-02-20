Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, чем просекко отличается от шампанского

«Сноб»: просекко отличается от шампанского уровнем газации

close
100%
Shutterstock

Просекко и шампанское отличаются друг от друга уровнем газации, передает проект «Сноб».

Это вызвано тем, что напитки находятся в разных бутылках, давление в которых отличается. Так, в бутылках с шампанским оно достигает шести атмосфер, в результате чего у напитка появляются маленькие пузырьки.

«Их игра, которую еще называют «перляжем», становится деликатной и ненавязчивой. У части марок шампанского она может продолжаться до нескольких часов», — отметили в сообщении.

Просекко при этом проходит ферментацию в больших стальных колоннах, давление в котором составляет не выше пяти атмосфер. В связи с этим пузырьки в этом напитке крупнее, а их количество — ниже, чем в шампанском. Обычно пузырьки просекко в бокале испаряются примерно через час. На этикетке наиболее газированного просекко обычно присутствует термин Spumante. В других видах напитка газация еще слабее.

Кандидат исторических наук, доцент кафедры государственного управления и истории Пермского национального исследовательского политехнического университета Константин Титов до этого говорил, что традиция встречать Новый год с шампанским под бой курантов появилась в СССР только 1960-х годах.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать белое вино.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами