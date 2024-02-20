Россиянам объяснили, чем просекко отличается от шампанского

Просекко и шампанское отличаются друг от друга уровнем газации, передает проект «Сноб».

Это вызвано тем, что напитки находятся в разных бутылках, давление в которых отличается. Так, в бутылках с шампанским оно достигает шести атмосфер, в результате чего у напитка появляются маленькие пузырьки.

«Их игра, которую еще называют «перляжем», становится деликатной и ненавязчивой. У части марок шампанского она может продолжаться до нескольких часов», — отметили в сообщении.

Просекко при этом проходит ферментацию в больших стальных колоннах, давление в котором составляет не выше пяти атмосфер. В связи с этим пузырьки в этом напитке крупнее, а их количество — ниже, чем в шампанском. Обычно пузырьки просекко в бокале испаряются примерно через час. На этикетке наиболее газированного просекко обычно присутствует термин Spumante. В других видах напитка газация еще слабее.

Кандидат исторических наук, доцент кафедры государственного управления и истории Пермского национального исследовательского политехнического университета Константин Титов до этого говорил, что традиция встречать Новый год с шампанским под бой курантов появилась в СССР только 1960-х годах.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать белое вино.