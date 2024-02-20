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В Ленобласти мужчина избил ребенка и сломал лапы собаке

В Ленобласти прохожие задержали мужчину, избившего ребенка и собаку

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Интересные события в Выборге/VK

В поселке Кирпичное Ленинградской области прохожие помогли задержать мужчину, который избил подростка и украл у мальчика деньги. Об этом сообщается в Telegram-канале «Раньше всех Петербург».

Инцидент произошел во дорах жилых домов в поселке Кирпичное, неизвестный мужчина подошел к 15-летнему мальчику, несколько раз ударил ребенка и отобрал у него 700 рублей. Затем он начал преследовать женщину, которая гуляла во дворе с собакой, он несколько раз пнул животное.

Злоумышленника задержали местные жители и передали его прибывшему наряду полиции. Пострадавший подросток госпитализирован, у собаки ветеринары диагностировали переломы лап.

Ранее сосед напал на подростка из-за громкой музыки и едва не сломал ребенку челюсть.

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