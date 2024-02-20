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Гражданская гвардия Испании засекретила дело о гибели перебежчика Кузьминова

Гражданская гвардия Испании: расследование гибели Кузьминова засекречено

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informacion.es

Гражданская гвардия Испании сообщила, что засекретила дело о гибели в республике перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего военный вертолет из России на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

В гвардии заявили, что обнаружили в деле поддельные документы и расследуют их принадлежность.

Также в ведомстве подчеркнули, что расследование дела засекречено, а о его деталях сообщат власти «другой страны». Какая именно страна — не указывается.

В сентябре прошлого года главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины сообщило, что Кузьминов 9 августа угнал вертолет Ми-8 и перегнал его в Харьковскую область с аэродрома в Курске. На борту, кроме Кузьминова, находились два члена экипажа, которых, по заявлению украинской разведки, убили при попытке оказать сопротивление.

В октябре прошлого года неназванные офицеры российской военной разведки заявили в эфире канала «Россия 1», что в отношении летчика Максима Кузьминова, угнавшего на Украину вертолет Ми-8, «уже получен приказ», и он «не доживет» до суда. Накануне испанское информагентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, что в Испании недалеко от Аликанте был убит пилот Максим Кузьминов, угнавший российский вертолет на Украину.

Ранее в Россию на угнанном самолете Су-27 прилетел летчик ВСУ.

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