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Россельхознадзор заявил о недопустимости продажи ряда кормов для животных на маркетплейсах

Россельхознадзор: продажа запрещенных в РФ кормов для животных недопустима

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Depositphotos

В Россельхознадзоре заявили о недопустимости продажи на маркетплейсах запрещенных к ввозу в РФ кормов для животных. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

В Россельхознадзоре отметили, что регулярно контактируют с представителями маркетплейсов и обращают внимание на недопустимость продажи запрещенных товаров. А в случае выявления нарушений «принимаются соответствующие меры реагирования».

3 февраля стало известно, что Россельхознадзор запретил импорт кормов для животных из Италии и Франции.

В «черный список» попала продукция компаний Petfood, La Normandise, Agranda Petfood, Hill's и Nestle Italiana Spa. Причиной запрета стало огромное количество нарушений, которые нашли в составе, — в частности мышьяк и другие вещества, не заявленные на упаковке. Место европейских производителей на российском рынке займут компании Бразилии.

9 февраля в России предрекли рост цен на корма для животных из-за ухода иностранных брендов.

Ранее ветеринары назвали худший вариант кормления домашних животных.

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