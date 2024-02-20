Пума напала на велосипедистов и покалечила женщину

В пригороде Сиэтла группа велосипедистов подверглась нападению пумы. Об этом сообщает NBC.

Группа из пяти канадских велосипедистов отправилась на прогулку вдоль ручья в 40 километрах от Сиэтла. Неожиданно на них из-за кустов выскочила пума, хищник успел сбить с велосипеда женщину и разодрать ей лицо и шею.

Дикого зверя смогли отпугнуть, пострадавшая с тяжелыми травмами доставлена в больницу. На место нападения выехали специалисты департамента охраны дикой природы, которые планируют отловить зверя.

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