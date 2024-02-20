На Всемирном фестивале молодежи проведут гастрономический фестиваль

На Всемирном фестивале молодежи 2 марта пройдет фестиваль молодых поваров «Гастрономическая карта России», сообщает пресс-служба ВФМ–2024. В нем примут участие авторы гастропроектов со всей страны. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Отмечается, что фестиваль будет проведен на организованном ВФМ–2024 гастропространстве, где гости смогут попробовать многонациональную кухню России. В мероприятии примут участие более 150 поваров, которые проведут кулинарные мастер-классы и дегустации блюд кухни народов России.

«В 2018 году команда молодых поваров «Гастрономической карты России» провела первый фестиваль российской региональной кухни именно в Сочи во время Чемпионата мира по футболу. Спустя 5 лет, на Всемирном фестивале молодежи мы снова принимаем гостей со всего мира и проведем наш 50-ый фестиваль», — рассказала автор проекта «Гастрономическая карта России», куратор Дома российской кухни на ВДНХ Екатерина Шаповалова.

По ее мнению, кулинарные традиции и национальная кухня являются самым быстрым способом познакомиться с культурой страны.

«В день открытия в одном месте за одним столом мы соберем российских и иностранных участников и гостей ВФМ-2024. Уникальная возможность за один день познакомиться с кухнями народов, проживающих в нашей многонациональной стране. И выучить новый язык — кулинарный язык России», — добавила Шаповалова.

Как уточнили организаторы, ключевым событием фестиваля станет представление «Главный стол России», которое объединит 320 представителей всех регионов России. В рамках мероприятия участники сядут за единый стол, протяженность которого составляет более 100 метров.

Кроме того, для участников фестиваля проведут просветительский лекторий «Учим кулинарный язык России». Повара, производители и историки русской кухни расскажут о многонациональной гастрономической культуре страны, об особенностях и уникальности блюд, а также проведут кулинарные мастер-классы.