Песков прокомментировал задержания людей на акциях в память о Навальном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержания участников акций в память об Алексее Навальном, которые проходили в российских городах, в том числе в Москве и Петербурге.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов выполняли свои обязанности и действовали в соответствии с законом Российской Федерации. Другие подробности он комментировать отказался.

Вечером 16 февраля полиция стала задерживать людей, которые пришли к памятнику жертвам политических репрессий у СИЗО №1 «Кресты», чтобы возложить цветы в память об Алексее Навальном. Среди задержанных — журналистка RusNews Элина Козич и фотограф «Новой газеты» Алексей Душутин, снимавший акцию. Их загнали в автозак и доставили в 28-й отдел полиции, но чуть позже отпустили.

В этот же день прокуратура Москвы предостерегла граждан от участия в мероприятии, организуемом с нарушением установленного порядка проведения митингов. Там подчеркнули, что акция возложения цветов не согласована с органами исполнительной власти города, как того требует установленный законом порядок.

Ранее депутат Романов возложил цветы к мемориальной доске в Петербурге.