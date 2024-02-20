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В Подмосковье крыша супермаркета рухнула на магазин

В Старой Купавне обрушилась крыша супермаркета

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Типичная СТАРАЯ КУПАВНА - Новости/VK

В Подмосковье, в городе Старая Купавна, крыша супермаркета обрушилась на магазин, расположенный на последнем этаже. Об этом сообщает информационное агентство «Москва».

Кадры публикуют очевидцы происшествия — на фотографиях видно, что крыша обрушилась в районе касс. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

На кадрах также виден большой объем снега, который мог стать причиной обрушения, однако официально причины обрушения пока не сообщались.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что снегопад, который начался в Москве ночью 15 февраля, стал самым сильным с начала зимы.

Позднякова говорила, что сочетание снегопада и аномальных для февраля морозов, которые обрушились на Москву в четверг, 15 февраля, является редким явлением.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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