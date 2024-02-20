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Булавку удалили из бронхов ребенка в больнице Уссурийска

В Уссурийске врачи спасли ребенка, проглотившего канцелярскую булавку

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КГБУЗ «Уссурийская ЦГБ»

В Уссурийской центральной городской больнице врачи спасли маленького ребенка, который случайно проглотил канцелярскую булавку, острый предмет застрял в бронхах. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Маленького пациента доставили в больницу бригадой скорой помощи, выяснилось, что ребенок держал во рту канцелярскую булавку и случайно вдохнул ее, родители немедленно вызвали медиков.

Ребенок был госпитализирован в отделение оториноларингологии и экстренно обследован, инородное тело обнаружили в бронхах. Булавку удалось успешно извлечь, пострадавший находится под медицинским наблюдением.

Ранее ребенка со швейной иглой в кишечнике спасли воронежские хирурги.

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