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В России подскочил спрос на книги «Мастер и Маргарита»

«Авито»: спрос на книги «Мастер и Маргарита» подскочил в России в три раза

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Продажи книг «Мастер и Маргарита» в России за последний месяц выросли в три раза на фоне выхода нового фильма, снятого по произведению Михаила Булгакова. Об этом специалисты «Авито» рассказали «Ридусу».

Помимо этого, спрос подскочил и на другие произведения автора, а также на различную атрибутику с героями и цитатами из фильма. Так, например, на площадке начали продавать шопперы с надписями «Ситуация сложная, но не безнадежная» и «Не шалю, никого не трогаю, починяю примус», а также статуэтку одного из главных героев романа — кота Бегемота, которая была изготовлена в творческой мастерской керамиста Л. А. Корнилова.

Помимо этого, на «Авито» в комплекте с книгой «Мастер и Маргарита», которую выпустили специальным тиражом с иллюстрациями от Николая Королева, можно приобрести лимитированные часы от Антона Яицкого из проекта «Маленький Принц». Также можно купить серьги, на одной из которых изображен полет Маргариты на метле, на другой — кот Бегемот, сидящий на люстре. Еще один необычный атрибут — карты Таро, выполненные по мотивам культового романа Булгакова.

Актриса до этого Юлия Снигирь, которая сыграла Маргариту в картине Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», заявила, что успех произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» спровоцировал интерес к новой экранизации.

Ранее звезда «Мастера и Маргариты» рассказала о работе с немецким актером.

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