ФСБ выявила финансировавшую террористов в Сирии ячейку

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России выявила в Самарской области ячейку международной террористической организации, переводившей средства боевикам в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«На территории Самарской области пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации...», — сказано в сообщении.

Отмечается, что задержанные регулярно переводили деньги на счета боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне деэскалации в Сирии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности), она предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Крыму шестерых участников ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация запрещена в России). По данным ФСБ, задержанные вели антиконституционную деятельность и осуществляли вербовку среди крымских мусульман.

Ранее поджегший здание УФСБ житель Усинска получил срок.