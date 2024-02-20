Россиянин выманил у доверчивых прихожан храма деньги на несуществующую реконструкцию

В Нижегородской области полицейские задержали мужчину, который создал фейковый канал в одном из мессенджеров для сбора пожертвований на реконструкцию храма. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным правоохранителей, аферист под предлогом сбора денег на реставрацию православного храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Федоровское Конаковского района Тверской области.

Мужчина создал фейковый канал в одном из мессенджеров, где предлагал гражданам внести пожертвования. Реквизиты для получения пожертвований он указал свои, а поступившие деньги на общественные нужды не переводил. В ходе обыска в квартире подозреваемого изъяты 600 тысяч рублей, а также более 31 000 евро и 78 000 долларов.

«Мужчине избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Предварительное расследование продолжается», — сообщали официальный представитель МВД Ирина Волк.

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