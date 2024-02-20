Прокурор запросил 3,5 года колонии для сжегшего Коран россиянина

Прокурор запросил 3,5 года колонии для Никиты Журавеля, обвиняемого по делу о сожжении Корана. Об этом сообщает ТАСС.

«Назначить 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — объявила представитель прокуратуры Милана Байтаева в суде.

Никита Журавель, дело которого ведут в Чечне, обвиняется в оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 Уголовного кодекса России) и в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти (часть 2 статьи 213).

Согласно информации следствия, в мае 2023 года 19-летний россиянин сжег священную книгу мусульман в районе Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде, свои действия он снял на телефон, а видео опубликовал в Telegram-каналах. В дальнейшем юношу задержали.

Следствие утверждает, что Журавель действовал по заданию украинских спецслужб. В размещенном в сети ролике, стоя у стены, молодой человек заявил, что за свои действия он якобы получил 10 тыс. рублей.

27 мая Журавеля перевели из Волгограда, доставив в СИЗО Грозного. В Волгограде он учился в университете.

В октябре 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео своей встречи с Журавелем. На кадрах Журавель говорит о желании принять ислам, в ответ глава Чечни заявляет, что это «не от души». После этой встречи, как сообщалось, задержанного избил сын руководителя республики Адам. Рамзан Кадыров подтвердил эту информацию, опубликовав видео избиения. Он заявил, что «гордится» поступком сына. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.