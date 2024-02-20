В Подмосковье девочку поставили на колени, заставили извиняться и избили

Школьницы из Подмосковья избили девочку и поставили ее на колени. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичное Одинцово».

По словам матери пострадавшей девочки, ее дочь позвала гулять одна из ее знакомых. Школьница согласилась, но во время прогулки знакомой чтобы срочно понадобилось домой, и она позвала подругу с собой. В условленном месте их встретили еще две сверстницы.

«Девочки встретили пострадавшую и стали бить, заставлять раздеться на камеру телефона и заставили встать на колени и извиняться перед всеми», – сообщается в публикации.

Помимо этого, нападавшие угрожали, что встретятся с сестрой пострадавшей и изобьют ее еще сильнее.

В результате школьница выполнила условия сверстниц, но в какой-то момент увидела проходившую мимо женщину и позвала ее на помощь. Взрослый человек смог остановить драку.

После инцидента вместе с матерью пострадавшая поехала в больницу и сняла побои. На данный момент в ситуации разбирается полиция.

Ранее в екатеринбургском торговом центре произошла массовая драка из-за пролитого напитка.