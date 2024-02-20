Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье девочку поставили на колени, заставили извиняться и избили

В Одинцово подруги избили девочку и заставили стать на колени

close
100%
«Типичное Одинцово»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Типичное Одинцово»

Школьницы из Подмосковья избили девочку и поставили ее на колени. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичное Одинцово».

По словам матери пострадавшей девочки, ее дочь позвала гулять одна из ее знакомых. Школьница согласилась, но во время прогулки знакомой чтобы срочно понадобилось домой, и она позвала подругу с собой. В условленном месте их встретили еще две сверстницы.

«Девочки встретили пострадавшую и стали бить, заставлять раздеться на камеру телефона и заставили встать на колени и извиняться перед всеми», – сообщается в публикации.

Помимо этого, нападавшие угрожали, что встретятся с сестрой пострадавшей и изобьют ее еще сильнее.

В результате школьница выполнила условия сверстниц, но в какой-то момент увидела проходившую мимо женщину и позвала ее на помощь. Взрослый человек смог остановить драку.

После инцидента вместе с матерью пострадавшая поехала в больницу и сняла побои. На данный момент в ситуации разбирается полиция.

Ранее в екатеринбургском торговом центре произошла массовая драка из-за пролитого напитка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами