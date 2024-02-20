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Ученые объяснили, почему мошенники легче обманывают пожилых

PNAS: с возрастом способность разбираться в людях деградирует

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Ученые провели исследование с близнецами в Швеции и США, которое показало, что с возрастом способность людей разбираться в других людях может деградировать. Текст исследования появился на портале PNAS.

Эксперименты с подопечными показали, что доверчивость заложена в людях генетически. Эксперты объяснили, что это необходимо для выживания вида, так как бескорыстие приносит много пользы и отдельному человеку, и обществу. Однако с возрастом люди становятся менее бдительными, что нередко делает их основными целями для мошенников.

Учетные из Университета Флориды доказали, что старикам сложнее правильно оценивать ситуации, особенно в условиях, где лица не были связаны с выигрышем или проигрышем. Это связано с возможными нарушениями когнитивных способностей и памяти у пожилых, отметили специалисты.

Также исследование показало, что с возрастом люди склонны больше воспринимать позитивную информацию и отбрасывать негатив, что может исказить оценку рисков и приятным с виду собеседникам легче довериться.

При этом исследователи обратили внимание, что результаты этого исследования требуют дополнительных проверок и экспериментов для подтверждения.

Ранее профессор кафедры наркомании и токсикомании ФДПО ИНОПР Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, психиатр-нарколог Лев Благов рассказал «Газете.Ru», почему пожилые люди спиваются и какую роль в этом играют члены семьи и окружение.

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