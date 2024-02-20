Хуситы станцевали на захваченном судне и заявили, что оно сейчас затонет

Хуситы заявили об одном из своих самых мощных ударов, после того как два их снаряда попали в грузовое судно под флагом Белиза. Об этом пишет The Guardian.

Йеменские повстанцы заявили, что корабль может затонуть, и это станет их пропагандистской победой.

Компания сухогруза, направлявшегося из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Болгарию, сообщила, что экипаж был благополучно эвакуирован, но не подтвердила факт затопления.

Сообщалось, что судно получило удар по корме в воскресенье.

«Мы не уверены в состоянии корабля. Сейчас на борту никого нет», — заявил представитель. Он добавил, что «владельцы и менеджеры рассматривают варианты буксировки».

Корабль был поражен к востоку от Адена.

В понедельник другой сухогруз, принадлежащий США и совершающий переходы под греческим флагом, обратился за военной помощью, сославшись на «ракетную атаку». Великобритания также подтвердила инцидент в 185 км от Адена со своими кораблями.

Тем временем хуситы снова выложили танец на атакованном им корабле, название судна они не сообщили.

Это не в первый раз, когда они танцуют, снимают на камеру и выкладывают в сеть видео с захваченных кораблей.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.