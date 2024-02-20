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Настрадался из-за человека: у отловленного тигра обнаружили многочисленные травмы

У отловленного в Хабаровском крае тигра диагностировали многочисленные травмы

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Амурский тигр, которого отловили в Хабаровском крае, сильно пострадал от человека. Об этом заявили в Центре «Амурский тигр».

У хищника было обнаружено множество травм.

На передней лапе самца этой краснокнижной большой кошки видны следы травмы. Это последствия попадания в капкан, Это привело к перелому и потере двух «пальцев».

Также у тигра серьезные травмы зубов. Животное, вероятно, получило их при попытке освободиться из капкана.

В центре «Амурский тигр» также отметили, что проблемы с носовой перегородкой и верхней губой также могут быть следствием воздействия человека.

Ранее соцсети удивил тигр, убирающий мусор за людьми. Как пишут СМИ, тигр достал из воды пластиковую бутылку, которую выбросили посетители парка. После того как кадры с хищником, держащим мусор в зубах, разошлись по соцсетям, людей удивило его поведение.

Комментаторы осудили того, кто выкинул бутылку, а также отметили, что даже тигр понимает, что важно сохранять чистоту окружающей среды.

Ранее амурский тигр выгнал медведя из берлоги и попал на видео.

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