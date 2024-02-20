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Оренбургские чиновники перепутали императрицу Елизавету Петровну с королевой Елизаветой II

В Оренбурге чиновники перепутали Елизавету Петровну с английской Елизаветой II

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Wikimedia Commons

Российскую императрицу Елизавету Петровну перепутали с английской королевой Елизаветой II чиновники в Оренбурге. Об этом пишет портал 56orb.ru.

К юбилею региона решили провести специальную краеведческую викторину. Участникам обещали крупные денежные выигрыши. При этом на сайте организаторов викторины была допущена грубая историческая ошибка.

Так, там указывается, что в 1744 году указ об основании губернии подписала… императрица Елизавета II. Но такой императрицы в России не было, а была только королева Великобритании.

«Про ее долголетие на троне ходили легенды, но это уже перебор», — пошутили авторы портала.

На самом деле именной Указ «Об учреждении Оренбургской губернии и о подчинении под ее ведомство Уфимской провинции» был подписан императрицей Елизаветой Петровной.

На ошибку первый обратил внимание журналист Владимир Беребин.

В прошлом году в России вышел фильм «Императрицы».

Ранее создатели фильма о Петре I запланировали снять цикл исторических картин о российских правителях.

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