В Совфеде представили законопроект о введении уголовной ответственности за саботаж

В Совете Федерации РФ был представлен законопроект о введении в стране уголовной ответственности за саботаж, совершенный в период специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

По словам члена комитета Совфеда по конституционному законодательству Ольга Ковитиди, в связи с проведением СВО иностранные спецслужбы усиливают попытки помешать России не только на поле боя, но и в мирной жизни и в тылу. Поэтому она предложила ввести в Уголовный кодекс РФ понятие саботажа, под которым будет пониматься умышленное скрытое противодействие государственной политике и управлению, которое причинило существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства.

Эксперты согласились с необходимостью криминализации саботажа, но при этом напомнили в первой половине XX века статья о саботаже в СССР активно применялась для политических репрессий.

В связи с этим сенатор Ковитиди признала необходимость крайне четкой формулировки для внесения изменений в Уголовный кодекс страны. Поэтому, по ее словам, законопроект до сих пор не направлен Госдуму.

В свою очередь, председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что не знаком с законопроектом Ковитиди о саботаже.

Ранее военный летчик, заместитель главного редактора журнала «Арсенал отечества» Дмитрий Дрозденко назвал саботажем вывод из-под российской юрисдикции 59 гражданских самолетов и вертолетов, включая Ил-76 и Ми-8.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подростков-диверсантов.