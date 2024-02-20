Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, высказал мнение, что реализация проекта по сборке FPV-дронов на дому, присоединиться к которому украинцев призывают власти страны, создает условия для «формирования ДНК нации». Его слова передает украинское издание «Общественное. Новости».

«Это связано с определенным культурным феноменом — сделать так, чтобы большое число людей привлечь к технологической войне и [они] поняли, что сегодня происходит на поле боя», — сказал Федоров.

По словам Федорова, это также влияет на то, какую профессию будут выбирать украинские дети, какие книги они будут читать и как они будут воспринимать Россию.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, занимавший этот пост с 2010 по 2014 год, в интервью с газете «Известия» высказал мнение о том, как рядовые граждане республики относятся к конфликту. По его мнению, несмотря на то, что общество подвергается воздействию телемарафона, который транслируется круглосуточно, большинство людей не желает продолжения противостояния и возвращения к границам 1991 года, о котором постоянно говорят власти в Киеве.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.