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Обвиняемый в фейках 19-летний россиянин был отправлен на принудительное лечение

Обвиняемого в фейках 19-летнего россиянина отправили на принудительное лечение

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Обвиняемый в распространении фейков о российской армии 19-ти летний Максим Лыпкань отправлен судом на принудительное лечение. Об этом со ссылкой на источник в Одинцовском городском суде сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, уголовное дело в отношении Лыпканя прекращено в связи с его невменяемостью в момент совершения преступления. В связи с этим его поместят в стационар специализированного типа, где он будет проходить принудительное психиатрическое лечение.

До того, как приговор суда вступит в силу, Лыпкань будет находиться в Московской областной психиатрической больнице имени В.И. Яковенко.

С февраля по ноябрь 2023 года Лыпкань содержался в московском СИЗО №2 по уголовному делу за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти. В ноябре прошлого года решением суда он был помещен в психиатрическую больницу.

Ранее сообщалось, что обвиняемая в распространении фейков о Вооруженных силах России 67-летняя педиатр Надежда Буянова через суд потребовала восстановить ее на работе в поликлинике.

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.

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